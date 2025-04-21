Spor yazarları Fenerbahçe - Bellona Kayserispor maçını yorumladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler zorlu mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk şansını zora soktu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Fenerbahçe - Bellona Kayserispor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2025- 08:51