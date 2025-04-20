Süper Lig 32. hafta maçında sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar maç sonu yönetime tepki gösterirken, müzik çalınması sebebiyle gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Kayserispor'la 90+4. dakikada gelen gol sonrası 3-3 berabere kalınca sarı lacivertli taraftarlar oyunculara ve yönetime tepki gösterdi.

Maç bitiminde "Yönetim istifa" tezahüratları yapan Fenerbahçe taraftarları, statta müzik çalınmasına da ıslıkla tepki gösterdi.

STAT GÖREVLİSİNE TEPKİ

Bazı Fenerbahçe taraftarları maç sonu statta müzik çalan ve tepkilere rağmen çalmaya devam eden stat görevlisinin bulunduğu kabine saldırdı.

Küfür ederek tepki gösteren taraftarlara polis müdahale ederek uzaklaştırdı.

İşte o anlar...