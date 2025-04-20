İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 31. hafta)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Çaykur Rizespor ise İkas Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Günün kritik maçında ise Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3'lük skorla berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. İşte güncel puan durumu...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2025- 21:11