TRANSFER HABERİ - Djiku'ya Avrupa kancası! İki kulüp Fenebahçeli yıldızın peşinde

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Süper Lig'de yıllardır süren şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe'de, gözler sezon sonunda takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Gelecek sezon için kadro planlamasını şekillendiren Jose Mourinho, Alexander Djiku'yu planları arasında düşünmüyor. Bu gelişmenin ardından Ganalı savunmacıya iki Avrupa kulübü birden talip oldu. Sezon bitimiyle birlikte sarı-lacivertlilerin kapısı resmen çalınacak. İşte transfer sürecine dair ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2025- 11:52