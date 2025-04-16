TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi! Serie A'dan 3 takım sırada

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Şampiyonluk hasretini dindirmek için mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de, yıldız oyunculara olan ilgi her geçen gün artıyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic'e tam 3 kulübün talip olduğu ortaya çıktı. Yönetim ise Hırvat file bekçisiyle ilgili transfer konusunda kararını netleştirdi. İşte tüm ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2025- 09:50 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025- 09:55