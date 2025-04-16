Fenerbahçe'de ayrılık çanları! Mourinho o ismin biletini kesti

Fenerbahçe'de ayrılık çanları! Mourinho o ismin biletini kesti

Son dakika Fenerbahçe haberi | Ligde son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, planlamalar doğrultusunda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, selefi İsmail Kartal döneminde önemli bir yere sahip olan yıldız ismin üstünü çizdi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2025- 10:26