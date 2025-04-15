Fenerbahçe, 20 Nisan Pazar günü sahasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı Süper Lig 32'nci hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Günün çalışması, antrenman maçıyla tamamladı. Sivasspor maçına ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Öte yandan uzun süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Jayden Oosterwolde, bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idman ile Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.