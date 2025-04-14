Spor yazarları Net Global Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Net Global Sivasspor - Fenerbahçe maçını flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2025- 08:59