FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dzeko'nun yerine dünya yıldızı golcü! Bu hafta Mourinho ile görüşecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi yaşı ilerleyen Edin Dzeko'nun yerine forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de ses getirecek bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun bu hafta içerisinde dünya yıldızı golcüyle bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 13.04.2025- 06:41