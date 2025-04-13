FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dzeko'nun yerine dünya yıldızı golcü! Bu hafta Mourinho ile görüşecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi yaşı ilerleyen Edin Dzeko'nun yerine forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de ses getirecek bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun bu hafta içerisinde dünya yıldızı golcüyle bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Edin Dzeko'yla sözleşme yenilemeyecek olan Fenerbahçe, Boşnak oyuncunun yerini dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmayı planlıyor...

Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında bulunan isim ise Fransız ekibi Lille'den sezon sonunda ayrılacak olan Jonathan David...