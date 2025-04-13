Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında bugün Sivasspor'a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, bugün de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, bu zorlu deplasmanda tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Portekizli çalıştırıcının oyuncularına; "Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybetme lüksümüz yok" dediği belirtildi.