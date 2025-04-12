Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, pazar günü Net Global Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Şampiyonluk yarışında hayati öneme sahip mücadeleden 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında hat-trick yaparak galibiyette önemli rol oynayan Anderson Talisca ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Teknik direktör Mourinho, bu zorlu maç öncesinde taktiğini büyük oranda belirledi. Portekizli çalıştırıcı, Trabzonspor karşısına 4'lü savunma ile çıkmıştı. Bu zorlu deplasmanda da Jose, aynı saha dizilimiyle maça başlayacak. Kadroda ise Trabzonspor mücadelesine göre birtakım değişiklikler yapacak.