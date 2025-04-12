FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Net Global Sivasspor maçında...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, pazar günü Net Global Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Şampiyonluk yarışında hayati öneme sahip mücadeleden 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında hat-trick yaparak galibiyette önemli rol oynayan Anderson Talisca ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 12.04.2025- 06:41