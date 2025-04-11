Fenerbahçe Spor Kulübü, bağlı ortaklığı Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu hisselerin bir kısmını elden çıkardı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kulüp sahip olduğu hisselerin %4,80’ine denk gelen 12.000.000 adet B Grubu payı, yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattı.

Fenerbahçe Kulübü, Futbol AŞ'de sahip olduğu yüzde 4,80'lik hisseyi temsil eden 12 milyon adet B Grubu payın, hisse başına 46,10 liraya satıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu pay, hisse başı 46,10 TL fiyatla yabancı kurumsal bir yatırımcıya özel emir yoluyla satıldı. Gerçekleştirilen bu işlem, kulübümüzün finansal yapısını güçlendirme ve sürdürülebilir büyüme stratejileri çerçevesinde planlanmış olup, kulübümüzün Fenerbahçe Futbol AŞ'deki pay oranı bu satış sonrası yüzde 62,27 olmuştur. Kulübümüz, hisse satışından elde ettiği gelirle, Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atmış olup, her zaman olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ilkesinden ödün vermeksizin, yatırımcılarına ve camiamıza bilgi sunmaya devam edecektir."