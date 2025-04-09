FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho varsa o yıldız yok!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcunun geleceği hakkında flaş karar verildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2025- 11:25
Fenerbahçe bu sezon teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde Süper Ligi mutlaka şampiyon olarak tamamlamak istiyor.
Kanarya uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine son vermek isterken sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun hazırlıkları da şimdiden başladı.
Fenerbahçe'de son olarak Djiku ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.