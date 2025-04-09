FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho varsa o yıldız yok!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcunun geleceği hakkında flaş karar verildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2025- 11:25