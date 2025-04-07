Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'ya geçmiş olsun mesajı!

Fenerbahçe'den rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan eski futbolcusu Luiz Gustavo için geçmiş olsun mesajı geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan eski futbolcusu Luiz Gustavo için geçmiş olsun mesajı geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Akciğer damarında pıhtı tespit edilen eski futbolcumuz Luiz Gustavo'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Daha güçlü döneceğine inanıyoruz, geçmiş olsun Gustavo!" sözlerine yer verildi.

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