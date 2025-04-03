Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! En-Nesyri'nin yanına dünya yıldızı geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Boşnak forvet Edin Dzeko'nun geleceğinin belirsizliğini koruduğu sarı-lacivertlilerin, bu bölge için gündemine aldığı dünya yıldızı isim ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2025- 06:40