Milli ara sonrasında Fenerbahçe, bugün Süper Lig'in 29'uncu haftasında Bodrum FK'ya konuk olacak. Saat 20.30'daki mücadele bir anlamda eski dostların düellosuna sahne olacak. Bodrum FK'nın başında bulunan Jose Morais, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Porto, Chelsea, Inter ve Real Madrid dönemlerinde yardımcılığını yapmıştı.

Usta ile çırak, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak. İki takımın da farklı hedefleri var. Fenerbahçe sahadan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında hata yapmamak. Bodrum alt sırılardan uzaklaşmayı planlıyor. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler, En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.