Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK maçı 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Sipay Bodrum FK'ya konuk olacak. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise kritik randevu öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Milliara sonrasında Fenerbahçe, bugün Süper Lig'in 29'uncu haftasında Bodrum FK'ya konuk olacak. Saat 20.30'daki mücadele bir anlamda eski dostların düellosuna sahne olacak. Bodrum FK'nın başında bulunan Jose Morais, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Porto, Chelsea, Inter ve Real Madrid dönemlerinde yardımcılığını yapmıştı.
Usta ile çırak, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak. İki takımın da farklı hedefleri var. Fenerbahçe sahadan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında hata yapmamak. Bodrum alt sırılardan uzaklaşmayı planlıyor. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler, En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.
MORAIS İLE HİÇ BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ
Muğla ekibi, şubat ayından itibaren takımı çalıştıran Jose Morais ile çıkış yakaladı. Portekizli teknik adamla ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı alan Bodrum FK, başarılı sonuçlarla birlikte ateş hattının bir basamak üzerine çıktı. Morais'in öğrencileri bu süreçte kalesini gole kapattı.
EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Oynadığı 25 maçta kalesinde 23 gol gören Kanarya, ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Bu sezon toplam 12 kez kalesini gole kapatan Fenerbahçe, üst üste son 3 maçta ağlarında gol görmedi.
372 MAÇA ÇIKTILAR
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, teknik adamlık kariyerinde birlikte çalıştığı Jose Mourinho'ya karşı ilk kez rakip olacak. Morais, Mourinho'nun teknik direktörlük yaptığı Porto (2003-2004), Inter (2019-2010), Real Madrid (2010-2013) ve Chelsea'de (2013-2014 ve 2015) yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Morais, Mourinho'nun tam 372 maçta yardımcılığını yaptı.
DÖRT FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 isim yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Jose Mourinho, kart görmemeleri konusunda öğrencilerini uyardı.
ATİLLA KARAOĞLAN İLE 3'TE 2
Bodrum FK-Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Tecrübeli hakem bu sezon Fenerbahçe'nin 3 mücadelesinde düdük çaldı. Sarı-lacivertliler, bu üç karşılaşmanın ikisini kazandı. Kanarya, Karaoğlan'la tek yenilgisini ezeli rakibi Galatasaray'dan aldı.
FENERBAHÇE TARAFTARI YOK
Bodrum FK, Fenerbahçe maçının biletlerini 15 bin TL ile 2.500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Ancak 4 bin 243 kapasiteli stadın tamamında Bodrum taraftarları olacak. Fenerbahçeli taraftarlar ise deplasman tribünü cezaları nedeniyle bu karşılaşmayı stattan izleyemeyecek.
SERİYİ 13'E ÇIKARMANIN PEŞİNDE
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe 7 Aralık'taki Beşiktaş derbisinden beri 12 maçtır yenilmeyerek bu periyotta 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho, kazanarak yoluna devam etmeyi planlıyor.
İŞTE SİPAY BODRUM FK'NIN FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'İ: