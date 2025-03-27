Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! 30 milyon Euro gözden çıkarıldı
Trendyol Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun transfer planlamalarına başlayan sarı lacivertlilerin, sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı. Yönetimin, İngiltere Premier Lig'de boy gösteren dünyaca ünlü futbolcu için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 27.03.2025- 10:10