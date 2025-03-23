Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Jose Mourinho...
Dzeko'dan kötü haber! İşte son durumu
İsmail Kartal'a İran'da büyük onur!
Çılgın Sayısal Loto açıklandı!
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan Xhaka gelişmesi! Reddedilemeyecek teklif... Galatasaray'dan Xhaka gelişmesi! Reddedilemeyecek teklif... 22:39
Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Jose Mourinho... Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Jose Mourinho... 22:35
Yiğit ve Deniz takipte Yiğit ve Deniz takipte 21:34
Galatasaray'da sol bek operasyonu! İlk sırada Belçikalı var Galatasaray'da sol bek operasyonu! İlk sırada Belçikalı var 21:28
Forvet operasyonu Forvet operasyonu 21:13
G.Saray'a müjdeli haber! Beşiktaş maçında kadroda G.Saray'a müjdeli haber! Beşiktaş maçında kadroda 21:06
Daha Eski
Dzeko'dan kötü haber! İşte son durumu Dzeko'dan kötü haber! İşte son durumu 21:06
Osimhen ne yapacağını şaşırdı! Transfer sorusu karşısında... Osimhen ne yapacağını şaşırdı! Transfer sorusu karşısında... 21:06
Trabzonspor'dan Batagov açıklaması! Trabzonspor'dan Batagov açıklaması! 21:06
F.Bahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! O rakamın altına satılmayacak F.Bahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! O rakamın altına satılmayacak 21:06
Mourinho'dan radikal Talisca kararı! Kalan maçlarda... Mourinho'dan radikal Talisca kararı! Kalan maçlarda... 21:06
Trabzonspor'da Kochorashvili farkı Trabzonspor'da Kochorashvili farkı 21:06