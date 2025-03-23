Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Jose Mourinho...

Milli ara F.Bahçe'ye hiç iyi gelmedi. Bu fırsatı iyi değerlendirmek isteyen sarı lacivertliler hiç beklemediği bir şekilde forvetsiz kalabilir. Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varan ve resmi imzayı atan milli yıldız Cenk Tosun, pazartesi günü yeni takımına katılmak için F.Bahçe'den ayrılacak.