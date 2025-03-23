Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Jose Mourinho...

Milli ara F.Bahçe'ye hiç iyi gelmedi. Bu fırsatı iyi değerlendirmek isteyen sarı lacivertliler hiç beklemediği bir şekilde forvetsiz kalabilir. Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varan ve resmi imzayı atan milli yıldız Cenk Tosun, pazartesi günü yeni takımına katılmak için F.Bahçe'den ayrılacak.
Önceki gün ülkesi Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı maçta burnu kırılan Edin Dzeko, Güney Kıbrıs ile oynanacak maçta forma giyemeyecek ve salı günü İstanbul'a gelerek sarılacivertli doktorlara gözükecek.
MİLLİ ARA SONRASI BELLİ OLACAK!
Elininardından burnu da kırılan tecrübeli futbolcunun son kontrolleri burada yapılacak ve cuma günkü Bodrum FK karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğine karar verilecek.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fas milli takımında bulunan ve en erken çarşamba akşamı İstanbul'a gelebilecek olan Youssef En-Nesyri'nin yorgunluğu ve takımla idman yapamayacak olması düşünüldüğünde Bodrum FK karşısında F.Bahçe'nin sahaya forvetsiz çıkma ihtimali belirdi.
Milli ara sonrasında sarı-lacivertlilerdeki belirsizlik son bulacak ve Jose Mourinho taktiği belirleyecek.