Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Mourinho ikna etti sezon sonu geliyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, milli arada gözünü transfer çalışmalarına çevirdi. Bu doğrultuda yönetimin, gelecek sezon için çok konuşulacak bir ismin peşinde olduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerin transferdeki flaş hedefini ise Jose Mourinho'nun ikna etmek üzere olduğu belirtildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2025- 09:09