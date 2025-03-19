Osimhen Fenerbahçe'de olsaydı ne olurdu? Usta yazardan flaş yorum
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. 1 maç eksiği bulunan sarı-lacivertli ekip, zirve yarışında Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ve Mourinho'nun performansını değerlendirdi. Üründül ayrıca "Osimhen Fenerbahçe'de olsa durum nasıl olurdu?" sorusuna da cevap verdi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 19.03.2025- 14:05