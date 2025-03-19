SORU: Puan tablosuna ve kalan maçlara bakınca futbol kamuoyunda Galatasaray'ın şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılıyor. Sizce Fenerbahçe'nin şansı var mı? "Ligin bitmesine 10 hafta var. Bu az bir süre değil. Ama Galatasaray'ın 6 puan avantajının yanında bir de ikili averaj artısı var. Ben puan kaybedeceklerini de düşünüyorum ama esas soru; Fenerbahçe 10'da 10 yapabilir mi?

SORU: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybederse bir numaralı sorumlu kimdir, neden? Fenerbahçe yönetimi çok kariyerli bir teknik direktörü takımın başına getirdi. Zaten elde önemli bir kadro vardı. Buna ilaveten yine yönetim, Mourinho'nun istediği oyuncuları da transfer etti. Buradan ne sonuç çıkıyor; tek sorumlu Mourinho'dur. Portekizli hoca bir kere kadro tercihlerinde büyük yanlışlar yaptı. Bunda da ısrar etti. Yeri geldikçe vurguladım; 'Biri 39 yaşındaki çift santrforun arkasında yürüyen Tadic oynarsa işler her maç zora girer' diye. Takımın kanat forvetine ihtiyacı varken Maximin'i hazırlayamadı. Oğuz Aydın da 13. haftada aklına geldi. Samsun maçı tam bir harakiriydi. Dzeko, yürüyen Tadic ve fizik açıdan çok düşük Talisca bir arada. Mantıklı bir yaklaşım bulamıyorum.