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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Puan kaybı sonrası bileti kesildi Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Sarı lacivertlilerde, Reeder Samsunspor karşılaşmasının ardından flaş bir de gelişme yaşandı. Kanarya'da o isimle sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar.... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2025- 10:11









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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk devrede Oğuz Aydın ile birkaç pozisyon bulmasına karşın tabelayı değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle girildi.