TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Puan kaybı sonrası bileti kesildi
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Sarı lacivertlilerde, Reeder Samsunspor karşılaşmasının ardından flaş bir de gelişme yaşandı. Kanarya'da o isimle sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar.... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 17.03.2025- 10:11