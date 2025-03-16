Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Reeder Samsunspor ile sahasında golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Jose Mourinho, bir süredir takımda gerilim yaşadığı Allan Saint-Maximin hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMASI

"Saint Maximin son 3 ayda hiçbir dönemde 4 gün üst üste antrenman yapmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal şekilde bazı dataları sizinle paylaştı. Manipülasyona sebep olan datalardı. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın. İstiyorsa karın kası yapsın. Ancak maalesef kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı antrenman yapmayınca oynayacak durumda fit olmuyorsunuz."

NE OLMUŞTU?

Teknik Direktör Jose Mourinho ve ekibinin aldığı karar sonrası Rangers maçı kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündem oldu. 28 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerini kullanmıştı.

Allan Saint-Maximin konusu hakkında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho ise şu şekilde yanıt vermişti:

Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur.

Maximin ise Mourinho'nun kendisine verdiği yanıtın ardından 2022'deki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki kilosunu paylaşarak yanıt vermiş ve "Yalanlar çiçek gibidir ama meyve vermez." notunu düşmüştü.