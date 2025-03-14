Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a elenirken rövanş maçında İrfan Can Eğribayat sergilediği performansla taraftarlardan büyük alkış aldı.

Son olarak file bekçisinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

İŞTE İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN PAYLAŞIMI:

"Göğsümde taşıdığım armadan ve sahada her şeyini veren bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çok istedik, çok mücadele ettik, olmadı. Sizlerin de desteğiyle bu takımın büyük şeyler başaracağına inancım tam. Bize bu yolda geri dönüş yok."