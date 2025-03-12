UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İskoçya ekibi Rangers ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik maç öncesi sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolculardan Bright Osayi-Samuel düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"HALA TUR KAPISI AÇIK"

"Bir hafta geçirdik ve herkesin kendine göre çıkardığı sonuçlar vardı. Bu seviyede yapacağınız hatalar, maçlara veya turun kaybına neden olur Ancak hala tur kapısı açık. Dezavantajlıyız, ilk maçı kaybettik. Öz güvenimize zarar verecek bir şey düşünmek istemiyorum. Bir 90 dakika daha var."

"SADECE BU MAÇI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Takım 18 maçtır iyi sonuçlar alıyor, Rangers'a karşı oynayan takım biz değildik! Sadece bu maçı düşünüyoruz, başka bir şey düşünmüyoruz! Arkasında Samsunspor ile zor maça çıkacağız. Ligde şampiyon olmanın öneminin farkındayız ama yarın hatalarımızı tekrarlamamalıyız. Rangers hata yapmamızı bekleyecek kontra arayacak. Böyle bir takıma hata yapmamalısınız."

"DEFANS BLOKLARI İÇİN ÇALIŞTIK"

"Ibrox ikonik bir stadyum ve savunmaya dayalı bir oyunu taraftar kabul etmez! Hazırız, Rangers yine hata yapmamızı bekleyecek. Sabırlı mı olmalıyız, bilmiyorum! Atak mı olmalıyız? Defans blokları için çalıştık, umarım sonuna kadar götürürüz. Geleceğiz ve elimizden geleni yapacağız."

"'İNTİKAM' DUYGUSU İÇERİSİNDE DEĞİLİM!"

"İlk maç sonucu beni kırmadı! 'İntikam' duygusu içerisinde değilim! Bizim daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hatalar yaptık, Rangers bunları iyi kullandı. Birlikte savaştılar ve hak ettiler. İçimde kötü bir duygu, hayal kırıklığı gibi şeyler yok. Pazar günü de önemli maçımız var. Şu an Rangers'ı düşünüyorum, bir şansımız var."

"İŞİMİZİ YAPARSAK TURU GEÇME ŞANSIMIZ MÜMKÜN"

"Avrupa'da 200 maçım var. Ancak kendi sahamda 2 farklı kaybettiğimi hatırlamıyorum! Rövanş nasıl olur, bilmiyorum. Yarın işimizi yaparsak, turu geçme şansımız mümkün. İstanbul'da çok zor bir maç oynadık ama bizden çok farklı takım değiller. Biz aynı hataları yaparsak, elenmeyi hak ederiz."

Bright Osayi-Samuel'in açıklamaları ise şu şekilde:

YENİ SÖZLEŞME HAKKINDA

"Fenerbahçe için elimden geleni vermeyi çok istiyorum. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Başkanla görüşeceğim. Bana yeni kontrat önereceklerini söylediler. Sezon sonunda neler olacağına bakacağız."