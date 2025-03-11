TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye 10 Milyon Euro'luk piyango! Yıldız isim Fransa yolcusu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o futbolcu için sezon sonunda sürpriz bir teklif söz konusu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2025- 06:40