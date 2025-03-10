Fenerbahçe'de sezon sonunda pek çok futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor.
Bu futbolculardan birisi de İsmail Yüksek. Bu sezon Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de ilk 11'de tercih edilmeyen milli oyuncu, sezon sonunda kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.
İsmail Yüksek ile özellikle LaLiga devlerinden Atletico Madrid yakından ilgileniyordu. Sezon başında oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen başkent ekibinin, anlaşma sağlanamaması nedeniyle transferden vazgeçtiği öne sürüldü.
Ancak bu sefer de Fransız ekibi İsmail Yüksek için harekete geçti.
Akşam'ın Fransız basınından derlediği habere göre; Lig 1 ekiplerinden Marsilya'nın, İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanan Fransız ekibinin, İsmail için şartları zorlayacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
İsmail Yüksek için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtilen Marsilya'nın, anlaşma sağlanması takdirde sezon sonunda işi resmiyete dökmek istediği kaydedildi.