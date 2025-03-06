UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında İskoçya ekibi Rangers'ı ağırladı. Sarı-lacivertli ekip karşılaşma esnasında şok bir sakatlıkla sarsıldı. Çağlar Söyüncü karşılaşmaya devam edemedi. Milli futbolcu, maçın 16. dakikasında yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.
Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü şoku! Maça devam edemedi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında sahasında İskoçya ekibi Rangers'ı ağırladı. Sarı-lacivertli ekipte Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.03.2025- 21:05 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025- 21:14