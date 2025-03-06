UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers ile karşı karşıya geldi.
Ranger mücadelenin henüz 6. dakikasında Cyriel Dessers'ın attığı golle öne geçti.
Dessers, Fenerbahçe savunmasındaki hatayı iyi değerlendirdi ve topu ağlarla buluşturdu. Öte yandan müsabakanın hakemi Alejandro Hernandez, çizgi teknolojisini kullanarak gol kararını verdi.
İŞTE O ANLAR:
Rangers, Dessers'in attığı golle temsilcimiz Fenerbahçe karşısında öne geçti. pic.twitter.com/5nJcaoKQzI— TRT Spor (@trtspor) March 6, 2025