FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho 'beklemeden alalım' dedi! Çifte imza geliyor

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de adeta Jose Mourinho rüzgarı esiyor. Zaman zaman eleştirilen daha sonrasında ise takım oyununu oturtan ve taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini alan sarı-lacivertlilerde transfer için düğmeye basıldı. Fenerbahçe yönetimi bu noktada Mourinho'nun 'beklemeden bonservislerini alalım' dediği oyuncular için harekete geçti. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2025- 11:26