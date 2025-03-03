İspanya La Liga'nın 26. haftasında Villarreal sahasında Espanyol'u konuk edecek. Kritik maçta iki takım da kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Villarreal-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 26. haftada Villarreal sahasında Espanyol'u ağırlayacak.Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal-Espanyol maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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