Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Foti'nin sözleri…

SAKATLARIN SON DURUMU

Gaziantep'e fiziksel durumları nedeniyle götürülmeyen Dominik Livakovic, Djiku, Amrabat, Levent gibi isimlerin son durumuna değinen Salvatore Foti; "Djiku geçen hafta hastaydı, iyi durumda ama idman eksikliği var. Levent, antrenmanda sakatlık yaşadı, 3 gündür antrenmanlara çıkıyor. Livakovic, uzun süreli bir sakatlık yaşadı ama iyi durumda. İdmanlarını sürdürüyor. Amrabat da takımla çalıştı, ihtiyaç olması halinde o da hazır durumda." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

"Antalyaspor'un yeni hocalarıyla yaptıkları maçı izledik. Topsuz oyunda organize bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için zor bir maç olacak ama en iyi şekilde hazırlandık. Eminim ellerinden geleni yapacaklardır ama bizim bugün kazanmamız gerekiyor."