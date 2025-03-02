Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin gollerini Mert Müldür, Dusan Tadic ve En Nesyri kaydetti.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 61'e yükseltti.

Antalyaspor ise 30 puanda kaldı.

JOSE MOURINHO CEZASI SEBEBİYLE TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası sebebiyle Antalyaspor maçında takımının başında yer alamadı ve maçı tribünden takip etti. Galatasaray maçının ardından önce 4 maç ceza alan, daha sonra da cezası 2 maça indirilen Mourinho, Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçında da takımdan ayrı kalmıştı. Antalyaspor maçıyla birlikte cezasını tamamlayan Portekizli teknik adam, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak olan Samsunspor maçında saha kenarındaki yerini alacak.

Öte yandan bu maçta Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu olarak yardımcı antrenör Salvatore Foti görev yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Mücadele öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na çiçek takdim etti. Daha sonra sarı-lacivertli taraftarlar, 44 yaşındaki teknik adama destek tezahüratında bulundu.

44 yaşındaki teknik adam, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasını giyerken; sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlük ve teknik direktörlük de yapmıştı

MAÇTAN DAKİKALAR:

9. dakikada Szymanski'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kenan'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Dzeko'nun sol tarafta çizgiye indikten ortasında arka direkte bulunan Çağlar topu indirdi. Pozisyonunda devamında kale önünde bulunan Tadic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

30. dakikada Dzeko'nun pasında topu alan Kostic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine vuruşunda kaleci Kenan'dan seken topu kale önünde En-Nesyri ağlara gönderdi. 3-0

43. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz'un rakibini çalımladıktan sonra yaptığı ortada arka direkte bulunan En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Kenan Piric son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Szymanski'nin sağdan kullandığı kornerde Mert Müldür'ün ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Piric gole izin vermedi.

69. dakikada kendi yarı sahasında aldığı topu uzun bir süre taşıyarak rakip ceza sahasına giren Talisca'nın yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Piric'ten döndü.

Fenerbahçe, karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.