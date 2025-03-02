Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "İlk 25 dakika çok kolay teslim olduk. Daha sonra oyuna ortak olmaya çalıştık. Bireysel kalite çok yüksek. Çok net pozisyon vermeden maç 2-0'a geldi. Bugün adına üzgün olduğum 2 tane konu var. Kolay teslim olmak ve sakatlıklar. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" dedi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe karşısında ilk 25 dakikada çok kolay teslim olduklarını söyleyen Emre Belözoğlu, "5 maç üst üste yenilmedik. Takım bizimle beraber reaksiyon koydu. Oyuncular ne söylersek yapmaya çalışıyorlar .Bugünle ilgili söylenecek bir şey yok. İlk 25 dakika çok kolay teslim olduk. Daha sonra oyuna ortak olmaya çalıştık. Bireysel kalite çok yüksek. Çok net pozisyon vermeden maç 2-0'a geldi. Bugün adına üzgün olduğum 2 tane konu var. Kolay teslim olmak ve sakatlıklar. Çok geniş bir kadromuz yok. Yine de oyuncular elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.