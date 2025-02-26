Galatasaray'ın efsane golcülerinden Didier Drogba, sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yayınladı. Drogba, derbide yaşanan tartışmaların ardından "Mourinho ırkçı değil" ifadelerini kullanarak eski teknik direktörünü savundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Didier Drogba, X hesabından flaş bir açıklama yaptı. Drogba, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan tartışmalar sonrası "Mourinho ırkçı değil, Babam nasıl ırkçı olabilir" ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Sevgili Galatasaray

"Sarı kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en iyi kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz!

Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben de bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım.

Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Jose'yi uzun yıllardır tanıdığımı söylediğimde bana güvenin ve o bir ırkçı değil ve tarih (geçmiş ve yakın zaman) bunu kanıtlamak için var.

Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldızımıza yaklaşmak için ligi kazanalım.