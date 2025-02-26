Galatasaray'ın efsane futbolcularından Didier Drogba, X hesabından flaş bir açıklama yaptı. Drogba, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan tartışmalar sonrası "Mourinho ırkçı değil, Babam nasıl ırkçı olabilir" ifadelerini kullandı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Sevgili Galatasaray
"Sarı kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en iyi kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz!
Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben de bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım.
Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Jose'yi uzun yıllardır tanıdığımı söylediğimde bana güvenin ve o bir ırkçı değil ve tarih (geçmiş ve yakın zaman) bunu kanıtlamak için var.
Jose'yi uzun yıllardır tanıdığımı söylediğimde bana güvenin ve o bir ırkçı değil ve tarih (geçmiş ve yakın zaman) bunu kanıtlamak için var.
Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldızımıza yaklaşmak için ligi kazanalım.
"Babam" nasıl ırkçı olabilir Haydi çocuklar. "
Haydi çocuklar. "
Dear @GalatasaraySK You know how proud I was to wear the yellow and red jersey and my love for the most decorated club in Turkey!! We all know how passionate and heated rivalries can be, and I've been lucky enough to experience it. Ive seen the recent comments about Jose…— Didier Drogba (@didierdrogba) February 26, 2025