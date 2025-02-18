Derbide Fenerbahçe'nin kalesini kim koruyacak? Jose Mourinho kararını verdi!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak dev derbide Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte kaleyi sakatlığını tamamen atlatan Dominik Livakovic'in mi ve yoksa son haftaların formda isimlerinden İrfan Can Eğribayat'ın mı koruyacağı tartışılıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho ise son kararını verdi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Yayın Tarihi: 18.02.2025- 11:44