Spor yazarlarından flaş Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı değerlendirmeleri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında 3-1 mağlup ederek 3 puanı kazanan taraf oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2025- 09:00