Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Özellikle sezonun böyle dönemlerinde bizim için bir avantaj oluyor. Sezonun bazı dönemlerinde bütün oyuncular hazırdır ancak bazen sorun yaşarsınız. Biz şu anda sorun yaşıyoruz. Bu tarz durumlarda yaratıcı olmanız gerekiyor. Oyuncuların da istekli olması gerekiyor. Bizim için de geçerli olan bu. İyi ki yapabiliyorlar bunu."

"Kasımpaşa'nın bugün nasıl bir oyun sergilemek istediklerini görmemiz gerekiyor. Belki de değişiklik yapacaklardır. Bu durum onların kalitesini, potansiyelini, tempolu oyunlarını değiştirmeyecektir. Yetenekli oyuncuları var. Dominant taraf olmak istiyoruz ama hızlı hücumlarda can yakabilecek oyuncuları var bu anlamda da dikkatli olmamız gerekiyor."