Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için nefesler şimdiden tutuldu. Bu kritik mücadele öncesi sarı-lacivertli camiadan ezeli rakibine flaş bir öneri geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için nefesler şimdiden tutuldu. Bu kritik mücadele öncesi sarı-lacivertli camiada Başkan Ali Koç'tan ezeli rakiplerine flaş bir öneri geldi.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASI:

Adil rekabetin olmadığı, emeğin hiçe sayıldığı bir düzeni şiddetle reddediyoruz. Çarpık düzen... 3 senedir sahasında kırmızı kart almayan, maçlarda oyuncuları kart görmeyeceğini bilerek mücadele eden takımın, Avrupa'da 11 maçı olmuş. 28 sarı kart 3 kırmızı kart görmüşler. Kendine güvenen, cesur olan başvurur yabancı hakem gelsin derbiye diye başvurur. Böyle tablolar olunca istemiyorsunuz. Mevcut hocalarıyla 94 lig maçında 6 kırmızı kart görmüşler. Aynı hocayla Avrupa'da 25 maçta 6 kırmızı kart almışlar. Sonuç 6'şar kırmızı kart. Onun için siz burada muvaffak oluyorsunuz, düzen çarpık.

Sizin yeni algı operasyonunuz, Fenerbahçe'yi Anadolu kulüpleriyle karşı karşıya getirmek. Buradan Anadolu takımlarına sesleniyorum: Yıllarca hakem hataları kimin lehine oldu? Ofsaytımsı goller kimin lehine oldu? Hangi takım sizin futbolcularınızı ayarttı? Hangi takım kontratlı futbolcularınızı, aileleri üzerinden kendi tarafına çekip sizin kulüplerinizi köşeye sıkıştırdı? Fenerbahçe'nin böyle yaptığı bir tane örnek verin.