Fenerbahçe Anderlecht'i elerse hangi takımla eşleşecek? İşte muhtemel rakipler
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Kanarya dev turnuvada son 16 için büyük bir avantaj elde ederken sarı-lacivertlilerin turu geçmesi halinde eşleşeceği muhtemel rakipler merak ediliyor. İşte detaylar...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i konuk etti.
Kanarya bu kritik maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılarak son 16 için büyük bir avantajın sahibi oldu.
Sarı-lacivertlilerin turu geçmesi halinde bir sonraki eşleşeceği takım ise merak ediliyor. Kanarya, Belçika'da hata yapmadığı takdirde Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.
Sarı-lacivertliler bilindiği üzere geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde Olympiakos ile UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde eşleşmişti. Sarı-lacivertliler deplasmanda rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu. Rövanş maçının normal süresi ise Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.
Penaltılara giden karşılaşmada Kanarya rakibine elenmişti.