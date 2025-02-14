Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Anderlecht'i elerse hangi takımla eşleşecek? İşte muhtemel rakipler

Fenerbahçe Anderlecht'i elerse hangi takımla eşleşecek? İşte muhtemel rakipler Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Kanarya dev turnuvada son 16 için büyük bir avantaj elde ederken sarı-lacivertlilerin turu geçmesi halinde eşleşeceği muhtemel rakipler merak ediliyor. İşte detaylar... Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2025- 13:41









ABONE OL

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i konuk etti.

Kanarya bu kritik maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılarak son 16 için büyük bir avantajın sahibi oldu.