UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti ve rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmiş oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti ve rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmiş oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız. Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz.

Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı."