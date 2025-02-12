Öte yandan yoğun maç trafiğine rağmen Edin Dzeko'nun Anderlecht maçında da dinlendirilmeyip ilk 11'de sahaya sürüleceği Milliyet'teki haberde yer aldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 2165 dakika süre alan Edin Dzeko, 18 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.