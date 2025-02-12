Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki yıldızı Edin Dzeko performansıyla büyülemeye devam ediyor. Jose Mourinho'nun siteminin kilit parçası haline gelen Edin Dzeko, çift forvetli sistemde sık sık oyun kurucu pozisyonu alıp bağlantı oyununa dahil oluyor. Edin Dzeko'nun ileri uçtaki hareketli oyunu defans hatlarını da bozarken, sarı-lacivertliler böylece ön alanda aradığı boşluğu da bulmuş oluyor. Öte yandan yoğun maç trafiğine rağmen Edin Dzeko'nun Anderlecht maçında da dinlendirilmeyip ilk 11'de sahaya sürüleceği Milliyet'teki haberde yer aldı. Bu arada haberde Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dzeko ile yeni kontrat görüşmelerine başladığı belirtildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 2165 dakika süre alan Edin Dzeko, 18 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.