Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendi. Maç sonrası sarı lacivertlilerde Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Gol atmak benim açımdan pozitif bir durum. Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edip, en iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum. Kendi adıma da önemli bir gol olduğunu düşünüyorum. Benim amacım, isteğim, takım için her zaman en iyisini ortaya koymak. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama neticede 3 puan almak gayet pozitif."