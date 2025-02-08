Transferde yeni yarış başladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefindeki o isim

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni bir transfer savaşı doğuyor. İki ezeli rakibin o futbolcuyu yakından izlediği öğrenildi. İşte detaylar...