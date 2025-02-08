Transferde yeni yarış başladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefindeki o isim
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni bir transfer savaşı doğuyor. İki ezeli rakibin o futbolcuyu yakından izlediği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2025- 10:10
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fotomaç'te yer alan habere göre iki takımın son olarak o futbolcuyla yakından ilgilendiği ortaya çıktı.
Portekiz medyasından Record, F.Bahçe ile G.Saray'ın Benfica'dan sağ kanat Benjamín Rollheiser ile ilgilendiğini yazdı.