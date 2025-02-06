Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor FK maçında sakatlanan Djiku, Carlos ve Yusuf Akçicek için açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Erzurumspor maçında sakatlanan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in durumları belli oldu.

YUSUF AKÇİÇEK

Erzurumspor maçında Diego Carlos'un yerine oyuna dahil olan ve dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alınmak zorunda kalan Yusuf'ta korkulan olmadı.

MR sonuçları belli olan Yusuf Akçiçek'in dizinde önemli bir soruna rastlanmadı. Genç oyuncunun yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ALEXANDER DJIKU

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku ise Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

DIEGO CARLOS

Fenerbahçe'de en çok korkulan isim Diego Carlos'tan ise kötü haber geldi.

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA'ya bildirilecek listede güncelleme yapması bekleniyor.

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