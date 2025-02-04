Fenerbahçe'de devam edecek mi? Flaş Edin Dzeko kararı
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği maçta güzel futbol sergileyen Edin Dzeko ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Boşnak futbolcunun sözleşmesi uzayacak mı? İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin gelecek ay 39 yaşına girecek olan golcüsü Edin Dzeko, sarı lacivertli takımda attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Dzeko, 2-0 geriye düşülen Rize karşılaşmasını 2-2'ye getiren golleri atarken bu sezon ligde 21 maçta 12 gol-2 asiste ulaştı. 33 resmi maçta ise 18 gol-5 asistle 23 gole katkı sağladı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon başında gönderilmesi gündeme gelen tecrübeli yıldız için sadece taraftarlar değil yönetim içinden isimler de 'Bir yıl daha kalmalı' yorumları yapılmaya başlandı.
"Yaş sayıdan ibarettir" açıklamasıyla kendisini iyi hissettiğini belirten futbolcu, teknik direktör Mourinho'nun da en beğendiği isim.