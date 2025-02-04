Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği maçta güzel futbol sergileyen Edin Dzeko ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Boşnak futbolcunun sözleşmesi uzayacak mı? İşte detaylar...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon başında gönderilmesi gündeme gelen tecrübeli yıldız için sadece taraftarlar değil yönetim içinden isimler de 'Bir yıl daha kalmalı' yorumları yapılmaya başlandı.