Spor yazarları Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etti. Maçın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi. FB SPOR HABERLERİ
Benzeri 24 sene önce yaşandı. 2001 şampiyonluğunu getiren maçtı. 3-0 öne geçmişti Gaziantep, ikinci 45'te Kadıköy'den dört gol çıktı. Rapaic "rap rap" oldu. Camia bir bütün haline geldi. Dünün adını koymak gerekirse mesaj geçmişten gelendir. Rizespor'un ilk iki atağından da gol çıkarması bir yana, maçın bütününde Fenerbahçe'nin vücut dili maçı kazanacağının habercisiydi. Uzun süredir göstermedikleri gibi rakibi kendi alanına itip, yüksek toplarla pozisyon peşine düştüler. Üç gol atıldı, iki gol VAR'dan ofsayta takıldı, dört şutta üst direk kurtarışı yaptı.
Mourinho'nun ilk on biri, üçlüsü yine çuvalladı esasında. Tüm maç vazgeçmedi bundan, sadece oyuncuları veya yerlerini değiştirerek hamlelerini yaptı. Yine de maçı çözen, Fenerbahçe'ye getiren Rizespor'un iki kırmızı ile eksilmesi oldu. "İki Kule"ye, önce Talisca'yı, sonra Cenk Tosun'u ekledi. Tek stoper'e döndü. Kulübesinde topu "gol" için kullanacak tüm oyuncuları sahaya attı.
Öyle ki; Oğuz Aydın sağ kanatta başladı, sol ön oldu, sonda sol stoper, ardından sağ stoper. Tam tur attı sahada. Ancak geriye bu hamleler, pozisyonlar, direkler kalmayacak; haklı kartlarla rakibin dokuz kişi oynaması konuşulacak; yazık… İlk defa yan yana gelen defans üçlüsünün adam paylaşamaması, şuta izin vermesi de Mourinho'yu galibiyet şemsiyesinin altına çekecek. Rizespor'un orta saha organizasyonu, baskısı, rakibini topun peşinde koşturması da O'nu ilgilendirmeyecek. İlgilendirse, bugüne kadar düzeltirdi.
Yalnız, son maçlarda tel tel dökülen Amrabat'tan rakip eksik kaldığı için mi, yoksa beklentileri bittiği için mi vazgeçti; bilemeyeceğiz. Şimdi puan farkını üçe indirdiler, yükü bir gün sonra oynanacak Galatasaray takımının üstüne verdiler.
EMRE BOL - BÜTÜN TUŞLARA BASTI!
Tam Mourinho ligimizi tanıdı artık fazla hata yapmaz derken yeni bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Takımla 2 idman bile yapmayan ve zaten Fenerbahçe'nin en problemli bölgesi olan stoper hattını yeni transfere teslim etmek büyük hataydı aslında… Bunu daha ilk dakikadan farkeden Rize'nin hücumcuları akın akın gelmeye başladı. 2-3 pasla kolayca Fenerbahçe ceza sahasına girdiler.Sarı- lacivertliler ise önde oynayıp, baskı kurup hiçbir şey yapamadı. Soranlar olacak mutlaka; Skrinar'ın pozisyonu çok net penaltı. Hakem görmedi ama neyseki yabancı VAR pozisyonu süzebildi.
Arkasından Olawoyin'in kendi saçmalalıkları yüzünden gördüğü kırmızı kart olmasa Fenerbahçe'nin işi çok zordu. Mourinho'nun dün gece rakip eksildikten sonra ne yaptığını anlayan varsa beri gelsin. İnanın bir ara kimin nerede oynadığını anlayamadım. Bence sahadaki oyuncularında kafası karışmıştır. Hele son dakikalarda top yekün ofansif bir kadroya dönmek aslında bir teknik direktör dehası değil intihardı. 2 eksikle oynayan Rizespor'un imdadına direkler yetişti desek yeridir. Bu kadar çok topun direkten döndüğü başka bir maç hatırlamıyorum.
Bütün tuşlara basan Mourinho şampiyonluk için çok önemli karşılaşmadan galip ayrıldı. Fakat Fenerbahçe'nin oyununda hala bir gelişme yok. Çılgınca eksik rakibine plansız saldıran bir takım şampiyon olamaz. Puan farkı bugün itibarıyla 3'e düştü. Lakin Fenerbahçe'ye şampiyonluk için bir oyun gerekiyor.
O oyun bu oyun değil!
MUSTAFA ÇULCU - PAKKAN ACEMİLİĞİ
Hakemliği bilmeyen MHK Başkanı ve akıl hocasının ülke hakemliğine ve futboluna verdiği zararı hala göremiyor muyuz? Yazık oluyor deneyimsiz tecrübesiz hakemlere. İlk defa bir Fenerbahçe maçına çıkan Burak Pakkan'ın acemiliği ve tecrübesizliği çok net görülüyor. Maçın ilk yarısında Ghezzal ve Skriniar'ın oyunu sarı kartsız tamamlaması mucize... Hakemin yetersizliği net gözüktü! Fenerbahçe'nin Skriniar ile attığı gol net ofsayt iptal doğru. Amrabat'a ve Mocsi'ye kontrolsüz girişleri nedeniyle çıkan sarı kartlar sınırları zorlayan sarı kartlar doğruydu.
İlk yarının uzatma dakikalarında Olawoyin'in Skriniar'ı sarıp sarmalaması net penaltı. Yapma kardeşim niye topu bırakıp sarılırsın? Hakemin bunu sahada görüp vermesi gerekirdi ama veremedi! VAR müdahalesi geldi. Avrupa'daki maçlarda bu tür sarılmalara VAR müdahalesinin geldiğini defalarca izledim. Biz de hala tartışılıyor bu tür müdahalelerde VAR devreye girer mi girmez mi diye... Esas eksik olan bu pozisyonda kornerden topun oyuna girip girmediğini göremedik. VAR bize göstermedi. Temel sorun VAR'ın kamuoyuna eksik bilgi sunumu. Protokol gereği göstermek zorunda.
Penaltıyı verirsen Olawoyin'in ikinci sarıdan ihracı doğru. Ancak ilk sarıyı aldatmadan görmüştü, baskıdan dolayı çıkan o sarı gereksiz bir sarıydı. Hakemlerin sarı kartları gösterirken çok dikkatli olması gerekiyor. Sarısı olan Ghezzal'a ikinci sarı muhtemelen hakeme sözlü tepkiden dolayı çıktı. Doğrusu yanlışı ile çok tartışılacak kararlar maça damga vurdu. Bu beceriksizlik hakemden daha çok onu bu maça atayan VeTAS mı FerTAS mı? ne olduğu bilinmeyen manuel uygulamalı otomatik sistem de...