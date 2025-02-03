İlk yarının uzatma dakikalarında Olawoyin'in Skriniar'ı sarıp sarmalaması net penaltı. Yapma kardeşim niye topu bırakıp sarılırsın? Hakemin bunu sahada görüp vermesi gerekirdi ama veremedi! VAR müdahalesi geldi. Avrupa'daki maçlarda bu tür sarılmalara VAR müdahalesinin geldiğini defalarca izledim. Biz de hala tartışılıyor bu tür müdahalelerde VAR devreye girer mi girmez mi diye... Esas eksik olan bu pozisyonda kornerden topun oyuna girip girmediğini göremedik. VAR bize göstermedi. Temel sorun VAR'ın kamuoyuna eksik bilgi sunumu. Protokol gereği göstermek zorunda.

