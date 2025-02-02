Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Belçikalı hakem Bert Put oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakada 4. hakem Batuhan Kolak olacak. İki ekip arasındaki maçta VAR koltuğunda Bert Put oturacak, Abdullah Bora Özkara ise AVAR'da eşlik edecek.

Ligde bugün 13.30'da Adana Demirspor - Kasımpaşa arasında oynanacak maçta VAR olarak İtalyan hakem Fabio Maresca, saat 16.00'da başlayacak Göztepe - Alanyaspor karşılaşmasında Polonyalı hakem Pawel Pskit görev alacak.