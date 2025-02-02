Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla yendi. Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkan Anderson Talisca, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Brezilyalı futbolcunun ifadeleri...

"TÜRKİYE'YE DÖNMEKTEN MUTLUYUM"

"Öncelikle Türkiye'ye dönmekten dolayı gerçekten çok mutluyum. İnanılmaz bir dönüş oldu. Transfer sürecim uzundu. Ben bir an evvel Fenerbahçe forması giymek için sabırsızlanıyordum."

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

"Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüz olmak için zamana ihtiyacım var. 30-40 dakika süre aldım. Kendimi iyi hissediyorum. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Takım arkadaşlarıma ve herkese teşekkür ediyorum; adaptasyonum çok hızlı gerçekleşti."