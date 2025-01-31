Fenerbahçe'den scout transferi! Kanarya yeni Enner Valencia'sını buldu

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Milan Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic gibi isimleri kadrosuna katan Kanarya, flaş bir hamlede daha bulundu. Portekiz basını, sarı lacivertlilerin talip olduğu genç yıldızı açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2025- 13:10 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025- 13:11