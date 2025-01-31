Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, yeni sağ beki Ognjen Mimovic'i resmen açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

Ailemize hoş geldin Ognjen Mimovic

Kulübümüz, Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sırp savunmacıya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü